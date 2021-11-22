الإمارات ترفع حيازتها من الذهب لـ11.29 مليار درهم



ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية إلى 11.29 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي، نسبتها 25% أو ما يعادل 2.3 مليار درهم مقارنة بنحو 8.96 مليار درهم في سبتمبر 2020.

وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن رصيد المعدن الأصفر انخفض على أساس شهري بنسبة 4.9% مقارنة بنحو 11.871 مليار درهم في أغسطس السابق عليه، بينما انخفض بنسبة 12%، منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 12.86 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

وبحسب النشرة؛ فإن قيمة رصيد المركزي من السبائك المسجلة على مدار الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري هي الأكبر منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي».

وأظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي خلال أكتوبر 2021، أن قيمة السبائك الذهبية ضمن أصوله تراجعت بشكل طفيف إلى 11871 مليون درهم بنهاية أغسطس الماضي؛ وذلك من 11878 مليون درهم بنهاية يوليو 2021، وبانخفاض بلغ 7 ملايين درهم.

وأوضحت البيانات أن قيمة السبائك الذهبية ارتفعت بنسبة 32 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المصرف المركزي الإماراتي خلال يوليو 2021، إن قيمة السبائك الذهبية ضمن أصوله ارتفعت إلى 12.473 مليار درهم بنهاية مايو الماضي؛ وذلك من 11.560 مليار درهم بنهاية أبريل/نيسان 2021، وبارتفاع بلغ 913 مليون درهم.

وأوضح أن قيمة السبائك الذهبية ارتفعت بنسبة 94بالمائة بنهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.