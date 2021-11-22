الإنتاج الصناعي بقطر يرتفع 1.7% خلال سبتمبر

رتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في دولة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.7% على أساس سنوي؛ وفق بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم الاثنين.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 101.8 نقطة، مقابل 100.1 نقطة خلال شهر سبتمبر من عام 2020.

ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 3 مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%.

ودعم الأداء السنوي لمؤشر، ارتفاع نشاط الصناعة التحويلية بنحو 4.6%، ونمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر 1.3%، فيما هبطت إمدادات الماء 23.3%، وانخفضت إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 2.1%.

وعلى أساس شهري، انخفض أداء الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بقطر 0.3%؛ بضغط انخفاض أداء قطاعي التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية بنسبة 0.2% لكل منهما، فضلًا عن ترجع إمدادات الكهرباء والماء بنسبة 8% و3.2% على التوالي.