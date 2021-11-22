أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس

أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد أنه يكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.



أمطار رعدية بهذه المناطق اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس اليوم

وتتوقع البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.