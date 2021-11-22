ضبط 3164 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 3164 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق" حيث تم ضبط 45 مركبة دون لوحات معدنية، وضبط 225 مخالفة دراجة نارية، و96 مخالفة سير دون تراخيص 49 دون رخص قيادة و47 دون رخص تسيير، و117 انتظار خاطئ، و1630 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق، وغيرهم من المخالفات.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.
 

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