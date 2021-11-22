4 ملايين زائر لـ "إكسبو 2020 دبي" في 7 أسابيع

حقق المعرض العالمي "إكسبو 2020 دبي" 4 مليون زيارة خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 21 نوفمبر/تشرين الثانى الجاري 7 أسابيع

واستفاد أكثر من 160 ألف زائر من عروض تذاكر 45 درهم، وفقًا لصحيفة "البيان".

وبلغ عدد الزيارات عبر المنصات الرقمية لإكسبو 2020 دبي 22 مليون زيارة خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر الماضي إلى 21 نوفمبر الجاري.

وشهد المعرض خلال هذه الفترة تنظيم العديد من الفعاليات في المجالات الثقافية والاقتصادية والفنية وغيرها.

وسجل إكسبو 2020 دبي 2.3 مليون زيارة خلال أكتوبر/تشرين الأول الشهر الأول لانطلاق فعالياته، محققًا رقمًا قياسيًا في أعداد الزوار من كل أنحاء العالم، في الأسبوع الرابع مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى.

وينتمي 28% من الزوار إلى الفئة العمرية تحت 18 عامًا، و17% من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 53% زاروا إكسبو دبي بتذاكر موسمية.