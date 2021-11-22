يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021 لمواليد برج الثور.

برج الثور.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021

على الصعيد المهني.. تواجه اليوم بعض المشاكل الخاصة بالعمل مما تتسبب ضغط نفسي.

على الصعيد العاطفي..عليك الحذر من التعامل بعناد مع شريك حياتك، حتى لا تفقده.

على الصعيد المالي.. عليك الحذر من اتخاذ قرارات بشكل سريع حتى لا تؤدي إلى حدوث مشاكل مالية.