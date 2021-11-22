برج العذراء.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم  الاثنين 22-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021 لمواليد برج العذراء.

برج العذراء.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021

على الصعيد المهني.. تستطيع إيجاد فرصة العمل الذي ما دام بحثت عنها وحلمت بها كثيرًا.

على الصعيد العاطفي..تشعر بالإنزعاج من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

على الصعيد المالي.. تفكر في السفر إلى دول أخرى لتحسين حالتك المادية فلا تقدم على هذه الخطوة لأنها ليست مؤدية للنجاح

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