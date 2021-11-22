يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021 لمواليد برج الميزن.

برج الميزان.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021

على الصعيد المهني.. عليك الحذر من أصدقائك في العمل لأنهم قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء لتقديم إستقالتك.

على الصعيد العاطفي.. تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.

على الصعيد المالي.. ترغب في تغير ديكورات المنزل ولكن قد لا يكون المال متاحا لتحقيق ذلك.