محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الداراسة في الفترة المسائية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الاثنين، بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمين)، وذلك نظرًا للتغيرات المفاجئة في الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المتوقعة، حرصًا على سلامة أبناءنا الطلاب.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بعدم انصراف المعلمين في جميع المدارس إلا بعد الاطمئنان على مغادرة الطلاب المدارس عقب انتهاء اليوم الدراسي.

كما وجه بالسماح لمن يرغب من أولياء الأمور في اصطحاب أبنائهم قبل انتهاء اليوم الدارسي.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الطقس غير المتوقعة والآثار السلبية الناجمة عنها.