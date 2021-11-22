يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021 لمواليد برج القوس.

برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 22-11-2021

على الصعيد المهني.. نتيجة الخلافات مع زملائك في العمل، قد ينتهي بك الأمر إلى الإستقالة من عملك.

على الصعيد العاطفي.. نتيجة لكثرة الخلافات العاطفية مع شريك حياتك الفترة الماضية، لا بد من الدخول في مناقشة هادئة لتفادي حدوث مشاكل.

على الصعيد المالي.. ستتحسن الأحوال المادية وتستطيع تلبية احتياجات عائلتك.