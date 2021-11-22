أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس نشروا 59 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس ‏Scopus“‏ العالمية.

وقال رئيس الجامعة، إن نتائج هذا الأسبوع، أظهرت أن النشر الدولي كان جيدًا (59 بحثا) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (29.2%) والتي شملت على كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (11.1%)، علوم البيئة (9.1%)، والرياضيات (3%)، والفيزياء والفلك (3%)، علوم الأرض والكواكب (3%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (24.2%)، فالزراعة والعلوم البيولوجية (12.1%)، فالهندسة (9.1%)، والهندسة الكيميائية (6.1%).

وأضاف الدكتور قنصوه، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولي واضح فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة اشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (17 بحثا)، تلتها المملكة المتحدة (7 أبحاث)، فالصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية (4 أبحاث) لكل منهم، فالجزائر وبنجلاديش وكندا والعراق وإيطاليا والأردن وليبيا وقطر (بحثين) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة أسيوط، وجامعة أم القرى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة القاهرة، جامعة الملك سعود، وجامعة دمنهور، وغيرهم من الجامعات.

من جانبه هنأ د. قنصوة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التي ترفع اسم الجامعة في كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.