"إكسترا نيوز" تنعى الإعلامية أسماء مصطفى

نعت قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، صباح اليوم الاثنين، الموافق الـ22 من نوفمبر 2021، الإعلامية أسماء مصطفى، التي رحلت عن عالمنا بع صراع طويل مع المرض.

رحيل أسماء مصطفى

وسيطرت حالة من الحزن على مذيعي برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر "إكسترا نيوز"، حيث أجهشا بالبكاء ولم يتمالكا أنفسمهما، عقب إعلان خبر وفاة صديقتهما أسماء مصطفى اليوم.

وفاة أسماء مصطفى

وأعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا، وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع المرض، في منشور له على حسابه الرسمي عبر "فيس بوك".

زوج أسماء مصطفى يودعها

وودع أبو العلا زوجته أسماء مصطفى بمنشور حزي كتب فيه: "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تدهور حالة أسماء مصطفى

ودخلت أسماء مصطفى المسشفى منتصف الشهر الماضي بعدما تدهورت حالتها الصحية، حسبما كشف أدمن صفحتها، حيث قال: "بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة".

تجربة أسماء مصطفى مع المرض

وقالت الراحلة أسماء مصطفى في وقت سابق إنها لم تشارك تجربتها مع المرض مثلما يفعل المشاهير بسبب أن حالتها الصحية معقدة، حيث فشل الأطباء في البحث عن "بروتوكول" يتناسب مع حالتها.

أسماء مصطفى في بث مباشر

واعتذرت الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى عن عن تقديم بث مباشر لطمأنة محبيها مؤكدة أنها لن تظهر وهي بهذه الحالة الصحية، ما أنذر بتدهور حالتها الصحية، قبل أن تنتقل لربها.

أسماء مصطفى تودع جمهورها

وودعت أسماء مصطفى جمهورها بمنشور لها عبر "فيس بوك" قالت فيه: "مساء الخيرات عليكم وتحياتي وشكري لكل الناس الجميلة على الصفحة".

أسماء مصطفى ومشاركة تجربتها

وأضافت أسماء مصطفى الإعلامية الراحلة: "ردا على سؤال باتسأله كتير جدا هو أنا ليه مش بحكي تجربتي وتفاصيل المعركة مع المرض اللعين مع إن في ناس كتير عملت كده وإن ده مهم علشان غيري يستفيد؟ الإجابة ببساطة إني طبعا مقتنعة ومدركة بأهمية إن مريض السرطان بيقدر يفيد غيره بتجربته وبيكون فعلا فيها أمور كثيرة وأحيانا معقدة جدا".