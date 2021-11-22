مجانا.. التعليم تزف بشرى لطلاب الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق برنامج جديد على تردد قناة مدرستنا ١، يهدف إلى مخاطبة معلمي المواد المختلفة للصف الرابع الابتدائي، لشرح فلسفة وطرق تدريس المناهج الجديدة للصف الرابع الابتدائي.

وتذاع حلقة من البرنامج يوميًا لكل مادة وتذاع حلقة مجمعة كل يوم جمعة على مدار العام الدراسي.

وتضاف هذه الحلقات أيضا على موقع يوتيوب الخاص بالقناة للاستفادة منها في غير أوقات البث المباشر.

ويبدأ البرنامج بمناهج الصف الرابع الابتدائي ثم تضاف إليه تباعا مناهج الصفوف الأخرى من الأول حتى الثالث الابتدائي.

وقالت الوزارة: نرجو مراجعة جدول البث على قناة مدرستنا ١ للتعرف على مواعيد بث البرنامج.

وأضافت: ننصح السادة المعلمين وكذلك أولياء الأمور بمتابعة هذا البرنامج الهام والذي يتم انتاجه بالتعاون مع شركاء بناء المناهج الجديدة.