مرتضى منصور مطلوب على جوجل عقب الإعلان عن عودته

تصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك المنحل، اليوم الاثنين، الموافق الـ22 من نوفمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب انتشار أنباء عن عودته.

عودة مرتضى منصور

ويترقب الزمالك وجمهوره قرار عودة مرتضى منصور بشكل رسمي وموعد دخوله القلعة البيضاء مجددا، لاستكمال مسيرته التي توقفت منذ حل مجلسه وتشكيل لجنة مكلفة لتولي الإدارة خلفا له.

مرتضى منصور واللجنة المؤقتة

ومع أنباء عودة مرتضى منصور بحثت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادى الزمالك، التي يترأسها حسين لبيب تقديم اعتذار عن الاستمرار حتى نهاية مدة تكليفها المقررة بعد غد الثلاثاء.

قرار عودة مرتضى منصور

وصدر حكم بعودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادى الزمالك لقيادة القلعة البيضاء، بعد تجميده لمدة عام كامل، منذ نوفمبر من العام الماضي، على خلفية مخالفات تم التحقيق منها وبيان حقيقتها.

تأكيد عودة مرتضى منصور

وتنتظر اللجنة تأكيد قرار عودة مرتضى منصور قبل وزارة الشباب والرياضة، لتقديم الاعتذار عن الاستمرار في قيادة النادى بشكل رسمي، حيث يتسلم مرتضي منصور إدارة الزمالك بعد غد الثلاثاء.

تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع وزير الرياضة

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تفاصيل وتطورات جديدة داخل أروقة الزمالك بشأن قرار عودة مرتضى منصور ورحيل اللجنة المؤقتة، حيث يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي السابق لوضع خارطة الطريق الجديدة.

عودة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك

وقرر وزير الشباب والرياضة عودة مجلس مرتضى منصور لمدة شهرين على أن تتم إقامة الانتخابات في يناير المقبل، ومن المتوقع رحيل اللجنة المؤقتة الحالية يوم 23 نوفمبر الجاري.