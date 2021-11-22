القس أندريه زكي يستقبل مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة

أقباط وكنائس
اللقاء
اللقاء
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 استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الاثنين، المطران سني إبراهيم عازر، أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، والقس عماد حداد، رئيس مجمع وراعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بالأردن، بحضور الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من قيادات الهيئة. 

ورحب رئيس الإنجيلية، بمطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، مقدمًا عرضًا لنشاط الطائفة الإنجيلية خلال الفترة السابقة، من افتتاحات الكنائس الجديدة، وتقنين أوضاع الكنائس وتجديدها، ونشاط رسامة شيوخ وقسوس جدد في جميع أنحاء الجمهورية.

كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة الهيئة بوحداتها المختلفة، ودورها في في المبادرات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية. 

كما أعرب المطران سني إبراهيم عن فائق الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، على حفاوة الاستقبال الترحيب.

وأشار إلى عمق المحبة والتقدير التي تتمتع بها الكنيسة الإنجيلية بمصر، ومن جانبه أكد القس عماد حداد، راعي كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بالأردن، على قوة العلاقات التي تربط الشعب المصري والأردني.

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