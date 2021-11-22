مفاوضات بين مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements



قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون الاثنين 22 نوفمبرإن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر جريمستون في مؤتمر في دبي أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا.

وبسحب الحكومة البريطانية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف النقاب عن مجسم كأس العرب 2021

خاص.. الخطيب يمنح رئيس الاتحاد وعدا برحيل نجم الأهلي إلى صفوفه بعد الانتخابات

إلغاء مباراة سموحة وطلائع الجيش بسبب الأحوال الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظة

اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب تستبعد الحكم إبراهيم نور الدين

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

الأهلي يحدد أول الراحلين خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة

محافظ الإسكندرية: يوم الاثنين إجازة في هذه الحالة