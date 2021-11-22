بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد سان ميشيل في الإسكندرية

أقباط وكنائس
القداس
القداس
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ترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الاحتفال الخاص بعيد الملاك ميخائيل، شفيع كنيسة سان ميشيل بالعطارين، بالإسكندرية.

وشارك بالاحتفال عدد من الطوائف الكاثوليكية، التي توحدت في حبها وتشفعها بالملاك ميخائيل، من الآباء الكهنة، إلى المؤمنين، الذين حضروا من أجل الصلاة والاحتفال. وألقى غبطته كلمة العظة عن صاحب العيد، وكم كان حارسًا أمينًا من قبل، وظل حارسًا أمينًا، حتى يومنا هذا، فهو حامي البشرية.

وتضمن اليوم أيضًا احتفال فرقتي جنود مريم سيدة الخلاص، بمرور ألف وتسعمائة اجتماع، وسيدة البشارة للأشبال، بمرور ثمانمائة وخمسين اجتماع، كما أقيم عرض مسرحي بعنوان "الملاك"، كعادة الكنيسة لكل عام.

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