سعر الدولار اليوم الاثنين 20-11-2021 في مصر

سعر الدولار يعتبر من الموضوعات التي يزيد البحث عنها بشكل يومي، نظرا لأهمية تلك العملة الصعبة، حيث ترتبط العديد من الأسعار والخدمات بها.

سعر الدولار

وواصل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق الـ22 من نوفمبر 2021 استقراره المسجل منذ الخميس، نتيجة العطلة الأسبوعية للبنوك والمقررة في يومي الجمعة والسبت.

متوسط سعر الدولار

وجاء متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية عند مستويات 15.660 جنيه للشراء، و15.758 جنيه للبيع، حسب أحدث تقارير البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار استقرار أمام الجنيه المصري بين مستويات 15.62 جنيه، و15.66 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 جنيه، بالسوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنك مصر، عند مستويات 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي الدولي

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك قناة السويس إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.