حالة الطقس اليوم الإثنين 22-11-2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، الموافق الـ22 من نوفمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية بمختلف المدن والمحافظات.

حالة الطقس

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس سقوط أمطار على 6 محافظات ويكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية ومحافظات القاهرة الكبري، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس خريطة سقوط الأمطار

وأشارت الهيئة إلى استمرار سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة وتصبح رعدية أحيانًا على مناطق محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والعريش في شمال سيناء.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت "الأرصاد" أن تكون تلك الأمطار مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة خلال اليوم، مع وجود أمطار تتراوح بين المتوسطة والشديدة على بعض محافظات الجمهورية.

حالة الطقس وتعطيل الدراسة

وأعلنت عدة محافظات عن عطيل الدراسة بسبب حالة الطقس وعدم استقرار درجات الحرارة وسقوط الأمطار، ومن بينها محافظة مطروح والإسكندرية لحين استقرار الأحوال الجوية.

تحسن حالة الطقس

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع وجود تحسن نسبي خلال حالة الطقس اليوم على أغلب الأنحاء، مع وجود فرصة سقوط الأمطار محصورة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الدلتا وتكون من متوسطة الشدة إلى خفيفة.

حالة الطقس واستقرار درجات الحرارة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس لطيفًا نهارًا على معظم الأنحاء ماعدا جنوب الصعيد وجنوب سيناء فيكون معتدلا، ويكون الطقس خلال ساعات الليل ليصبح باردًا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 22 16

أسوان 25 15

سانت كاترين 16 8