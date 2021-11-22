مليون طن صادرات مصر من الغاز الطبيعي في الربع الثالث من 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 900% على أساس سنوي لتصل إلى مليون طن.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا إن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه، مضيفًا أنه قد تم تنفيذ 30 مشرروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه

وأشار إلى أن مصر حققت فائضا في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2019/2018 بما يعادل نحو 9.9 مليار جنيه لأول مرة في سنوات، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2020 بما يعادل نحو 9.5 مليار جنيه.

وأضاف الملا أن قطاع البترول قد وقع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.

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