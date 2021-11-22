قطر وسلطنة عمان توقعان 6 اتفاقات تعاون



وقع كل من سلطنة عمان ودولة قطر 6 اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات التعاون العسكري والمالي والسياحة وغيرها.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الاثنين 22 نوفمبر إن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق شهدا توقيع ستة اتفاقات تعاون في المجالات العسكرية والمالية والسياحة والموانئ وذلك خلال زيارة يقوم بها السلطان العماني إلى الدوحة تستمر ليومين.

وأضافت الوكالة أن البلدين وقعا أيضا اتفاقية "لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل".

وقال الديوان الأميري القطري في بيان صحفي إن صندوقي الثروة السيادية في البلدين الخليجيين وهما جهاز قطر للاستثمار وجهاز عمان للاستثمار وقعا اتفاق تعاون أيضا.



