انهيار بلكونة منزل بسبب غزارة الأمطار بدمنهور (صور)

شهدت قبل قليل، مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، سقوط بلكونة بالطابق الخامس بمنزل في شارع مدرسة أحمد عرابي، دون وقوع إصابات بشرية، وتم فصل المرافق وعمل كردون أمني حول العقار، وذلك بسبب غزارة الأمطار التي شهدتها المدينة ظهر اليوم.

كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم واتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، واتخاذ لكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأعلن محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار ۲٤ ساعة وربطها مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

انهيار بلكونة منزل

انهيار بلكونة منزل

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انهيار بلكونة منزل

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انهيار بلكونة منزل

انهيار بلكونة منزل

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