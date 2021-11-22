عاجل.. تعرف على الوصية الأخيرة لسهير البابلي!

كشفت الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام، وصية صديقتها الفنانة الراحلة سهير البابلي، مشيرة إلى أنها أدت دورًا عظيما في التوعية من خلال الأعمال التي كانت تقدمها، كما كانت ترسم الابتسامة دائما على وجوه الجمهور الذي ما دام أحبها لإنسانيتها.



وقالت الخيام، في تصريحات صحفية لها: "وكانت ست طيبة وتقرأ القرآن باستمرار وابنتها كانت بجوارها وتبر بأمها، وهي معتزة بالقرآن وكانت توصي ابنته أن يفضل بيتها مفتوح دايمًا بالقرآن، هي كانت محبة لربنا أوي فهي وصلت للحبيب؛ لأن حياتها كلها في دعوى طيبة".



وكانت رحلت عن عالمنا أمس الفنانة القديرة سهير البابلي، وذلك بعد صراع المرض، حيث دخلت أحد مستشفيات السادس من أكتوبر منذ شهر تقريبًا، كانت تغيب خلال هذه الفترة عن الوعي وتعود مرة أخرى، تذكر الله، تقول بعض الوصايا للمقربين وذلك حسب تصريحات أسرتها، إلى أن رحلت أمس.