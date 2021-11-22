ارتفاع الأسهم الأوروبية امدعومة بصعود أسهم الاتصالات

ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين 22 نوفمبر مدعومة بصعود أسهم الاتصالات، وارتفع مؤشر STOXX600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش ليعوض انخفاضات يوم الجمعة بعد أن أعلنت النمسا عن إجراءات إغلاق جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 وتلميح ألمانيا المجاورة من أنها قد تحذو حذوها.

وارتفعت أسهم شركات الاتصالات 0.9% بدعم من أسهم تليكوم إيطاليا التي قفزت 21.3% إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو.

وسجل المؤشر الأوروبي أول انخفاض أسبوعي له في سبعة أسابيع يوم الجمعة بسبب المخاوف بشأن تأثير عمليات الإغلاق المحتملة على خلفية الزيادة الأخيرة في الإصابات، والتي أثرت سلبا على قطاعات تتأثر بالدورات الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والبنوك.

وارتفع سهم Renalut بنسبة 0.4% بعد توقيع صفقة توريد للمرة الثانية مع شركة فولكان إنرجي ريسورسز لتطوير الليثيوم.

وفي الوقت نفسه، تراجعت شركة فيستاس لصناعة توربينات الرياح 1.4% بعد أن قالت إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها وأضر ببيانات الشركة الدنمركية.