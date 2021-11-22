مطران طيبة يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس يوسف

ترأس صاحب النّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس يوسف بدراو، بمحافظة أسوان.

شارك نيافته في صلاة القداس الإلهي الأب سامي أسعد، راعي الكنيسة، والأب يوسف زكي، راعي كنيسة العذراء بكوم أمبو. وألقى نيافة الأنبا عمانوئيل الكلمة الروحية حول شخص القديس يوسف البتول، شفيع الكنيسة الجامعة، الذي كان حارسًا وحاميًا ومرافقًا ليسوع، مشيرًا إلى أن القديس يوسف البتول، هو الآن شفيع للكنيسة، التي هي جسد المسيح السري، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين. وعقب صلاة القداس، عقد نيافته لقاء أبويًا مع شعب الرعية، لمناقشة أحوال الكنيسة.

وتلا ذلك، احتفال الأب المطران بسر الزواج، بكنيسة العذراء مريم بكوم أمبو، لاثنين من أبناء الرعية، بمشاركة الأب يوسف زكي، راعي الكنيسة، والأب يوسف أسعد، والأب جوفاني.