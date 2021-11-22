معلومات عن منير مراد وقصة زواجه من الراحلة سهير البابلي وإشهار سلامه

منير مراد، رحلت الفنانة الكبيرة سهير البابلي عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ84 عامًا بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة، استدعت نقلها غلى إحدى المستشفيات.

منير مراد

وتصدر الفنان الراحل منير مراد تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الاثنين الموافق الـ22 من نوفمبر 2021، عقب وفاة النجمة سهير البابلي حيث عادت إلى الأذهان قصة زواجهما.

زواج منير مراد من سهير البابلي

وتزوجت الراحلة سهير البابلي من منير مراد فى سن الـ17 من عمرها، قبل أن يقررا الانفصال وطلاق في عام 1968 ما سبب صدمة للجميع، وذلك لحالة الحب والمودة التي كانت تجمعهما.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية معلومات مهمة عن منير مراد زوج سهير البابلي الذي أحبها بشدة حتى أنه أشهر إسلامه ليتزوجها في السطور التالية:

ميلاد ونشأة منير مراد

ولد الراحل منير مراد في الـ13 من يناير من عام 1922 في القاهرة وهو الشقيق الأصغر للمطربة الكبيرة ليلى مراد صاحبة الشهرة العريضة، واسمه الحقيقي مويس زكي مراد.

أسرة منير مراد

نشأ منير مراد في أسرة فنية كبيرة، حيث كان يعمل والده يعمل ملحنًا، ونال حظًا من الشهرة في أوائل القرن العشرين، ليبدأ حياته الدراسية في الكلية الفرنسية التي تركها وعمره 17 عامًا، في 1939، مع بدايات الحرب العالمية الثانية.

دخول منير مراد عالم الفن

دخل الفنان منير مراد مجال السينما كعامل كلاكيت، ثم عمل مساعد مخرج مع الفنان "كمال سليم" خلال فترة الأربعينيات، وعرف أنه محب لموسيقى "الجاز" حيث ولع بها ليقرر مزجها مع الموسيقى الشرقية.

قدرات الملحن منير مراد

وأظهر الملحن منير مراد قدراه التلحينية الكبيرة وذلك خلال تعامله مع الفنانة الكبيرة شادية، في أغنية "واحد.. اثنين"، والتي شهدت نجاحا كبيرا، وقدمتها في أحد الأفلام.

شارك منير مراد في العدي من الأعمال الفنية وقدم أفلاما كثيرة منها "أنا وحبيبي" مع الفنانة شادية عام 1953، إضافة إلى "نهارك سعيد" عام 1955، و"موعد مع إبليس"، و"بنت الحتة".

قصة إشهار منير مراد إسلامه للزواج من سهير البابلي

أحب الفنان منير مراد النجمة الكبيرة التي رحلت عنا يوم أمس سهير البابلي بشة، ليقرر إشهار إسلامه وترك الديانة اليهودية من أجل الزواج منها.

رأي سهير البابلي في منير مراد

واعترفت سهير البابلي بحبها الشديد للملحن الفنان منير مراد في العديد من المناسبات التلفزيونية والأحاديث، حيث قالت إنه كان صادقا في إسلامه ولم يشهر إسلامه للزواج منها إنما لاقتناعه بالإسلام.

حياة منير مراد الشخصية

وتزوج منير مراد 3 مرات، الأولى من فتاة يهودية إيطالية، أنجب منها ابنه الوحيد زكي، ثم تزوج الفنانة سهير البابلي لفترة تجاوزت الـ9 سنوات ما بين عامي 1958 و1967، ثم تزوج للمرة الثالثة من ميرفت شريف، شقيقة الفنان تامر حسني، واستمر ذلك الزواج حتى وفاته في 17 أكتوبر 1981.

أعمال منير مراد

وتخطت الأعمال التي لحنها منير مراد حاجز الـ3 آلاف لحن أبرزها "وحياة قلبي وأفراحه" و"يا دبلة الخطوبة" وغيرها، كما أنه عمل مساعد مخرج في 150 فيلما، ليتربع بين قلوب محبيه ويكون جزءا من تراثنا الفني وتاريخ الفن الأصيل.

رحيل منير مراد

ورحل الفنان الملحن منير مراد عن عالمنا في عام 1981، وتم دفنه في مقبرة العندليب عبدالحليم حافظ، حيث لم تنتهِ عائلته من تجهيز المقابر الخاصة بها.