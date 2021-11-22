تراجع العجز بميزانية الكويت بنسبة 68% في 7 أشهر





تراجع العجز في ميزانية الكويت بنسبة 68% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2021/2022 ليصل إلى 1.24 مليار دينار مقابل 3.8 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الميزانية بنسبة 80% ليصل إلى نحو 9.6 مليار دينار، كما ارتفعت مصروفات الجهات الحكومية بنسبة 16% إلى نحو 8.2 مليار دينار في الفترة ذاتها من 1 أبريل 2021 وحتى 31 أكتوبر 2021.

وبلغت إجمالي الإيرادات غير النفطية 1.08 مليار دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام، كما بلغت جملة الإيرادات 9.58 مليار دينار في نفس الفترة.

وسجل إجمالي المصروفات والالتزامات للحكومة الكويتية 10.82 مليار دينار في نفس الفترة.