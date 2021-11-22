ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم لكنها ظلت تحت ضغط ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أوروبا واحتمال لجوء اليابان إلى السحب من احتياطياتها الوطنية، مما أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.


وتراجعت أسعار خام برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار واحد في التعاملات المبكرة، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر.


وبحلول الساعة 1007 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 31 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 79.20 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 76.28 دولار.


وبحسب (رويترز) جرى تداول الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى منذ 16 شهرا مقابل اليورو اليوم، مما جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


في غضون ذلك، أبقى احتمال لجوء اليابان إلى احتياطيات النفط الاستراتيجية الضغط على الأسعار وحافظ على استمرار خام برنت تحت مستوى 80 دولارا.

 

 

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