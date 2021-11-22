قوافل مستقبل وطن للقاح كورونا تزور 30 قرية بنجع حمادي

قال أمين المتابعة وتقييم الأداء بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا المشرف على مركز نجع حمادي الدكتور بدوي المعاون، إن قافلة الحزب المتنقلة لإعطاء المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، زارت حتى اليوم ٣٠ قرية بمركز نجع حمادي وذلك تحت رعاية الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا هشام قدوس، وأمين تنظيم الحزب بالمحافظة عمرو طارق السباعي.

وأكد أمين المتابعة وتقييم الأداء، التعاون الكامل بين الإدارة الصحية بمركز نجع حمادي والحزب، في عمل القوافل التي تشهد إقبالا كبيرا علي المراكز المتنقلة للحزب مما حقق معدلات إنجاز عالية جعلت مركز نجع حمادي من المراكز الأوائل علي مستوى المحافظة مشيدا بجهود الدولة والقيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة الوباء حيث أن مصر نجحت في توفير جميع اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بمختلف محافظات الجمهورية ومنها قنا.

وأشار المعاون، إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات أو شكاوي بشأن الحصول على اللقاح حتى اللحظة.