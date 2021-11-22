موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في الدوري والقنوات الناقلة والتشكيل

يحل النادي الأهلي اليوم الاثنين، ضيفا ثقيلًا على فريق غزل المحلة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة صعبة على الفريقين.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم في تمام الـ5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ6:30 بوقيت المملكة العربية السعودية، الـ7:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة الأهلي وغزل المحلة

وتلعب مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة الخامسة بمسابقة الدوري، على أرضية ملعب ملعب استاد غزل المحلة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة

وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس عن نقل مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الاثنين، والتي تتمتع بأهمية كبيرة حيث يسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصار وتصره المسابقة.

تشكيل مواجهة الأهلي وغزل المحلة

ومن المتوقع أن يخوض بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مباراة المحلة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، وأكرم توفيق، وفي الوسط أليو ديانج، عمرو السولية، وأفشة، وثلاثي الهجوم ميكيسونى، محمد شريف، وبيرسى تاو.

ترتيب الأهلي وغزل المحلة

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة اليوم متصدرا لمسابقة الدوري برصيد 12 نقطة جمعها من ثلاث مباريات فوز، بينما يدخل الأخير برصيد 8 نقاط وبالمربع الذهبي.