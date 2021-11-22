موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم الاثنين 22-11-2021 والقنوات الناقلة

يلعب فريق الزمالك اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر 2021، مباراة مهم أمام البنك الأهلي ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويسعى الزمالك في مباراة البنك الأهلي إلى تحقيق الفوز وضمان الـ3 نقاط، من أجل مواصلة ملاحقة النادي الأهلي متصدر المسابقة، والذي فاز عليه في المباراة السابقة بـ5 أهداف مقابل 3.

آخر مواجهات الزمالك والبنك الأهلي

وفاز الزمالك في مباراته السابقة ببطولة الدوري، على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء، وعمر السعيد قبل نهاية المباراة، بينما خسر البنك الأهلي من سيراميكا بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلىي

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي فى الـ8 مساء اليوم الاثنين، والتي ستلعب على أرضية استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والبنك الاهلي فى الدوري

ويدخل الزمالك مباراته أمام البنك وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد تسع نقاط، حققها من 3 مباريات فوز وخسارة مباراة أمام الأهلي، فيما يحتل البنك الأهلى المركز التاسع بـ6 نقاط من 4 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس نقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ويسبقها استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية.