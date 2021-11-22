ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 23/11/2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر الجاري، ونقم لكم في السطور التالية تفاصيل بيان الأرصاد بشأن الطقس ودرجات الحرارة غدا.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

أوضحت الأرصاد أن طقس الغد معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، لطيف على السواحل الشمالية، ويكون الطقس بارد أثناء ساعات الليل على الأنحاء كافة.

كما أشارت الأرصاد في بيان الطقس، إلى أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر من 5 لـ7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا



القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 21 14

طنطا 21 14

شبين الكوم 23 15

دمنهور 21 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 22 11

بورسعيد 22 15

دمياط 23 15

الزقازيق 23 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 19 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 16 07

الطور 24 13

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 26 15

مرسى علم 27 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 09

سوهاج 23 14

قنا 24 11

الأقصر 25 12

أسوان 25 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 26 14

الوادي الجديد 25 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19