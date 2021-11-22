بدأ في أبريل الماضي.. تفاصيل مرض الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين 22 نوفمبر الإعلامية أسماء مصطفى، حيث أعلن زوجها النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عبر صفحتها على فيسبوك قائلًا: “انكسر ظهري وفطر قلبي ولن اقول الا مايرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون”، مرفقًا صورة تجمعها بأولادها.

ونقدم لكم تفاصيل مرض الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى، حيث بدأت رحلتها العلاجية منذ أبريل الماضي.

تفاصيل مرض الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى

أعلنت الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى عن مرضها عبرصفحتها على “فيسبوك" قائلة: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية دون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي"، حيث خاضت رحلة مع مرض السرطان وانتهت اليوم بوفاتها.

وفي أبريل 2021 الماضي، بدأت الأزمة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى منتصف أبريل الماضي، حينما أجرت جراحة لإزالة ورم، وفقا لما نشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبعدها كت المسؤل عن صفحتها الشخصية: “أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالتها غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء، اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن”.

وفي 19 أكتوبر الجاري، أعلن المسؤل عن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى دخولها المستشفى، عبر فيسبوك، قائلا: “بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن”.

وبعدما أجرت الإعلامية أسماء مصطفى جراحة دقيقة لإزالة ورم خبيث منذ شهور، وجهت رسالة إلى والدتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت الإعلامية "من أصعب الابتلاءات في الحياة، أن الأم تشوف حته منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهى مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي، أنا بدعي لنفسي بالشفا، وبدعي لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها".

وأضافت “بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام، لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، ردني لأمي بالصحة والعافية كي تقر عينها ولا تحزن، أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء في حد من أولادها”.