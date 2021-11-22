تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة و4 آلاف و723 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن الحاويات الواردة بلغت 868 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 1128 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106 آلاف و667 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 85 ألفا و155 طنا، موضحة أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 373 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، الصين، سلوفينيا، نيوزلاندا، إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، سنغافورة، ألمانيا، وهونج كونج. وأضافت أن الصادرات بلغت 28 ألفا و740 طنا، شملت 4 آلاف و40 طن رمل، 650 طن يوريا، 19 ألفا و800 طن ملح، و4 آلاف و250 طن داى امونيوم فوسفات، كما بلغت الواردات 58 ألفا و348 طنا، تضمنت 20 ألفا و308 أطنان قمح، 1351 طن خشب زان، 250 طن عدس، 1739 طن حديد، 6 آلاف طن خرده، 6 آلاف طن كلوريد ايثلين، 18 ألفا و200 طن ذرة، و4 آلاف و500 طن سكر.