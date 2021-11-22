"الكهرباء" تكشف مستجدات الوضع في محطة الضبعة النووية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن احتفال مصر بالعيد السنوي للطاقة يهدف للتوعية بأهمية هذا الملف، لا سيما أن مصر منذ ستينات القرن الماضي مهتمة بالدخول هذا المجال لما له من أهمية، مشيرا إلى أن بلادنا تمتلك الخبرة والمعرفة، ولدينا علماء في مجال الطاقة النووية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة" dmc " أن محطة الضبعة تزيد من تنوع مصادر الطاقة لدى الدولة المصرية، منوها بأن الطاقة النووية من الطاقات النظيفة التي لا يوجد بها انبعاثات الكربون.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أنه جار استكمال البناية البحرية والمناطق الخاصة بالموقع والمناطق السكنية لمحطة الضبعة النووية، وكان هناك زيارة لوزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر لروسيا شهد فيها احتفالية تدشين أول معدة ثقيلة لمحطة الضبعة".