رمضان عبدالمعز: هكذا نتصرف مع المسيئين لسيدنا النبي

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم أمرنا بالأعراض عن الجاهلين، لأنه لن يهديه أحد من بعد الله.

وأضاف "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "ربنا لا يحب الفواحش، والمؤمن ليس طعان ولا فحاش، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، منع السيدة عائشة من الرد على الكفار الذين أساؤا لسيدنا محمد".

وشدد الداعية الإسلامي أنه لا يجوز لو شخص أساء لسيدنا محمد- صلي الله عليه وسلم-، أن نأخذ الكل بذنبه، ولا يجوز لنا الإساءة لأصحاب الأديان الأخرى، وكل ما علينا هو الرد بالنجاح والإحسان، واحترام عقائد الأخرين".

وأشار إلى أن ما أجمل أن نحيا بكلام الله سبحانه وتعالى، وما أجمل أن تُحل مشاكلنا بكلام الله وأن نسير على منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا.

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن القرآن الكريم أبلغنا إن الفسقة في كل زمان يسيئون إلى سيّدنا النبي ﷺ.