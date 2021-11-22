تداول 160 شاحنة و687 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 687 طن بضائع عامة ومتنوعة و160 شاحنة. وذكرت هيئة الموانئ - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن حركة الصادرات شملت 354 طن بضائع عامة و117 شاحنة و13 سيارة ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 333 طن بضائع عامة و43 شاحنة و3 سيارات ملاكي.

وأوضحت الهيئة أن السفينة "أمل" غادرت ميناء سفاجا بحمولة 95 شاحنة و12 سيارة ملاكي، بينما استقبل الميناء سفينة الأبحاث قادمة من جيبوتي. واستقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء"، وغادرته السفينة "عمان" حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 318 طنا و15 طن، ترانزيت إلى ليبيا، و3 سيارات ملاكي وتصدير 22 شاحنة بحمولة 354 طنا وسيارة ملاكي.