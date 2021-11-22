وزير الاستثمار البريطاني: نتفاوض مع مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون الاثنين 22 نوفمبرإن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وذكر جريمستون في مؤتمر في دبي أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا.

وبحسب الحكومة البريطانية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي وسط مفاجأة وحيدة

عاجل- الإصابة تضرب نجم الأهلي وتجبره على مغادرة مباراة غزل المحلة

عاجل.. حقيقة إلغاء مباراة الأهلي وغزل المحلة

الأهلي يخطف فوز "درامي" من غزل المحلة في مباراة مثيرة

أهداف مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم الإثنين في الدوري المصري

عاجل.. تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي وغزل المحلة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل