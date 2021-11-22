وزير الاستثمار البريطاني: نتفاوض مع مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة
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قال وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون الاثنين 22 نوفمبرإن بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.
وذكر جريمستون في مؤتمر في دبي أن الاتفاقية ستبرم في غضون 12 شهرا.
وبحسب الحكومة البريطانية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي بالفعل شريك تجاري مهم لبريطانيا، إذ بلغت قيمة الصادرات البريطانية لها نحو 22 مليار جنيه إسترليني، بما يعادل 29.57 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.