طبيب ذكورة: 50% من مرضى السكر يصابوا بضعف الانتصاب (فيديو)

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة والعقم، إن السكر يسبب ضعف الانتصاب للعديد من الأسباب مثل تأثيره السلبي على الأعصاب، أو تأثيره على الأوعية الدموية، أو تأثيره بشكل السلبي على هرمون الذكورة، خلاف أن الكسر يؤثر على الصحة العامة ككل، وبالتبعية يؤثر على ضعف الانتصاب. 

 

وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن 50% من مرضى السكر يصابوا بضعف الانتصاب، و10% من مرضى ضعف الانتصاب يكتشفوا إصابتهم بالسكر عند الكشف على ضعف الانتصاب. 

 

ولفت إلى أن علاقة مرض السكر بضعف الانتصاب وطيدة للغاية، مشيرًا إلى أن عدم ضبط السكر والاستخفاف في علاجه حتمًا يؤدي إلى ضعف الانتصاب. 

 

 

 

أمراض الذكورة والعقم لسكر ضعف الانتصاب

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