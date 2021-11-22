ملخص مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.. المار د الأحمر متمسك بالصدارة

حقق النادي الأهلي انصارا في الدقائق الأخير من مباراتها اليوم أمام غزل المحلة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 3/2 للمارد الأحمر، ونقدم لكم في السطور التالية ملخص مباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الاهلي وغزل المحلة



بداية احداث الشوط الثاني..في مباراة الأهلي وغزل المحلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، نجح محمد مجدي قفشة في تسجيل هدف التقدم في شباك ريد جيني.

تم تسليم الكرة العرضية إلى رأس الصليعة، الذي استدار إلى اليسار عند محمد شريف الذي سدد الكرة بقوة، وكررها لمحمد مجدي أفشة الذي سجل.

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر، من المفترض أن يستضيف غزل المحلة ضيفه القوي النادي الأهلي ضمن تصفيات الدورة الخامسة على أرضية ملعب استاد المحلى، غدًا الاثنين الموافق الثاني والعشرون من شهر نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة البداية الساعة الخامس والنصف مساءً على توقيت مدينة القاهرة، بينما في تمام الساعة السادسة والنصف على توقيت السعودية، ومن المفترض أن تذيع مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وتذيع المباراة على قناة on time sports 1 HD.

ملخص مباراة الاهلي والمحلة في المباراة التي جمعت الفريقين معًا في الجولة الرابعة من الدوري، واجه لاعبو ريد فورت غزل المحلة بروح عالية جدًا بعد فوزهم المهم على فريق المقاولون العرب. وينتهي بسيادة الجن بغير هدف.

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر، حقق النادي الأهلي فوزه في أربع مباريات سابقة، وبالتالي تصدر ترتيب الجدول برصيد 12 نقطة، وقد قام المدير الفني للنادي الأهلي بالإعلان عن قائمة النادي الأهلي المتوقعة أمام نادي غزل المحلة غدًا، وهم:

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نتابع معكم خلال هذا المقال مباراة النادي الأهلي وغزل المحلة في اطار مباريات الدوري المصري الممتاز الجولة الخامسة، في مباراة قوية جدًا يشهدها الدوري المصري في تمام الساعة 5 بتوقيت مصر والساعة 6 بتوقيت السعودية.

نقدم لكم متابعينا الكرام الآن مباراة النادي الأهلي ونادي غزل المحلة التي تقام في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2021 والتي تبدأ الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

انتهت منذ دقائق قليلة مباراة النادي الأهلي ونادي غزل المحلة في الدوري المصري الجولة الخامسة بفوز نادي الأهلي فوز صعب جدًا بنتيجة 3 / 2 ليعزز صدارته في جدول ترتيب الدوري.