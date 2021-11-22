25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد بلغت 25 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الاثنين - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن، وغادرته 3، وتتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر وصول 3.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وتوجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات وبضائع عامة، ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.