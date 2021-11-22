مبيعات المنازل القائمة في أميركا تسجل زيادة غير متوقعة في أكتوبر
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ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أكتوبر، لكن ارتفاع الأسعار وسط شح في المعروض ما زال يشكل تحديا لأولئك الذين يشترون للمرة الأولى.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الاثنين إن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت 0.8% إلى معدل سنوي قدره 6.34 مليون وحدة الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، هناك زيادة ملحوظة في المستثمرين بالسوق، على الأرجح مدفوعة بالإيجارات المرتفعة لمنازل الأسرة الفردية.
وشكل المستثمرون 17% من مشترين أكتوبر، أعلى من 13% في سبتمبر و14% في أكتوبر من عام 2020.