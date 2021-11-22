استشاري: الحقن الموضعي يعالج ضعف الانتصاب بهذه الحالة (فيديو)

قال الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة والعقم، إن مريض ضعف الانتصاب الذي يريد إقامة علاقة زوجية مرة في الشهر، يكون الحل المثالي له الحقن الموضعي.

وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن هناك إمكانية لتذليل أي مشاكل قد تحدث عند تركيب دعامة العضو الذكري، والنتيجة تكون أفضل ما يمكن.

وأشار إلى أن هناك ضرورة لتحقيق النتيجة الأفضل لمريض ضعف الانتصاب طبقًا لظروفه، معقبًا: "مينعفش نقول لمريض كفيف، خد حقن موضوعي للعضو الذكري للتغلب على ضعف الانتصاب".