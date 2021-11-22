وزيرة اقتصاد النمسا: الإمارات واحدة من أهم الأسواق الخارجية

أكدت الدكتورة مارجريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد والرقمنة النمساوية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أهم الأسواق الخارجية لبلادها.

وفي تصريح نقلته صحف النمسا، اليوم، عن الوزيرة شرامبوك، أكدت وجود فرص اقتصادية كبيرة للشركات النمساوية في الإمارات، التي تتبوأ المرتبة السابعة ضمن قائمة الوجهات الأكثر أهمية للاستثمار النمساوي المباشر في الخارج.

وأوضحت الوزيرة النمساوية أن بلادها تمتلك قدرا كبيرا من المعرفة في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة، وأظهرت استعدادا لتصدير الحلول المبتكرة إلى الإمارات في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الخلايا الكهروضوئية، التي يمكن التوسع في بنائها بالإمارات لتتحول إلى دولة قادرة على إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى النمسا.

وأكدت أن تحييد الكربون في منطقة الخليج فرصة كبيرة للشركات النمساوية، لافتة إلى أهمية التوسع الكبير في مصادر الطاقة المتجددة.

وبمناسبة عقد مؤتمر "2021 Austria Connect Gulf"، وتنظيم فعالية "اليوم النمساوي" ضمن فعاليات مشاركة النمسا في إكسبو 2020 دبي، أكد ريتشارد طومسون الخبير النمساوي في مجال الطاقة المتجددة، أن الإمارات جادة بشأن مكافحة التغير المناخي، لافتا إلى استضافة الإمارات لمؤتمر المناخ العالمي في عام 2023، وأكد أن الإمارات تريد أن تكون في طليعة التحول الأخضر للاقتصاد العالمي.

وكانت معالي الدكتورة مارجريت شرامبوك وزيرة الاقتصاد والرقمنة النمساوية قد التقت أمس في دبي معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وقاما بجولة ضمن أبراج الإمارات، تعرفت الوزيرة النمساوية خلالها على تجارب مختبرات دبي للمستقبل، ومسرعات دبي للمستقبل، ومنطقة 2071، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، في حكومة دولة الإمارات، واطلعت على أفضل الممارسات والتقنيات وتطبيقات تكنولوجيا المستقبل التي يتم اختبارها وتجربتها لتوظيفها في القطاعات الحيوية المستقبلية.