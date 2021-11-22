جون كيري: الإمارات تبهر العالم بـمبادراتها التي تساهم في تقدم الإنسانية وترتقي بحياة المجتمعات

أكد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون التغير المناخي أن دولة الإمارات دأبت على إبهار العالم بمبادراتها الخلاقة التي تساهم في تقدم الإنسانية وترتقي بحياة المجتمعات الإنسانية العالمية.

جاء ذلك في سياق إشادته بفوز دولة الإمارات باستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28" في العام 2023، مشيرا إلى أن أبوظبي كانت قد استضافت الحوار الإقليمي بشأن العمل المناخي بحضور دول المنطقة التي تعد من بين الدول الأعلى إنتاجا للنفط والغاز في العالم، لبحث تحديات التغير المناخي وضرورة التصدي لها وتوحيد الجهود للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة الاحتباس الحراري.

وفي جلسة بعنوان "COP 26: كيف نحول الخطط إلى واقع" التي أدارها جون دفتاريوس أستاذ إدارة الأعمال في جامعة نيويورك - أبوظبي.. دعا كيري شركات النفط العالمية إلى الانضمام إلى مبادرات مكافحة التغير المناخي، مؤكدا أن عدم تضافر الجهود العالمية الآن لمواجهة التداعيات السلبية للاحتباس الحراري سيكون له عواقب وخيمة ليس على الاقتصاد العالمي فحسب بل على العالم أجمع بعدما بدأنا نشهد بالفعل الآثار الكارثية لهذه الظاهرة، من اندلاع حرائق الغابات والفيضانات التي ضربت العديد من الدول وارتفاع معدلات الذوبان في الجليد القطبي والارتفاع القياسي في درجات حرارة الجو.

وأعرب جون كيرى عن ثقته بأنه في حال التزمت كافة الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي انعقد مؤخرا في غلاسكو، فسيكون العالم قد بدأ في السير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن 7% من الشركات العالمية قد بدأت بالفعل في العمل على خفض انبعاثاتها الكربونية، كما أن العديد من المؤسسات العالمية العاملة في القطاع الصناعي بدأت بالفعل في الالتزام بخفض بصمتها الكربونية، منها 45 شركة من الأكبر عالميا، كما أن أكبر شركة مصنعة للأسمنت في العالم قد اتجهت إلى إنتاج الأسمنت الأخضر وهناك بالفعل إقبال كبير عليه، ليس فقط لأنه صديق للبيئة ولكن أيضا لأنه أفضل من الأسمنت من حيث الجودة، كما أن هناك توسعا في إنتاج الهيدروجين الأخضر وهناك أيضا حراك عالمي في مختلف دول العالم لمواجهة الانبعاثات.

وأعرب كيري عن تطلعه إلى استمرار الجهود العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري قبل انعقاد COP27 في مصر العام المقبل وCOP28 في دولة الإمارات في العام 2023 مؤكدا بأن العالم يعول كثيرا على هذه الجهود لوقف الآثار السلبية التي أصبحنا نرصدها يوميا في مختلف دول العالم.