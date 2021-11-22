غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع البرتغال

بحثت غرفة تجارة رأس الخيمة خلال استقبالها وفدا من جمهورية البرتغال سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والسياحي، في إطار سعي الغرفة لتعزيز شبكة علاقاتها الدولية ودعم مصالح الأعضاء من الشركات والمصانع للدخول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات تجارية فعالة.

والتقى سعادة محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة الوفد البرتغالي برئاسة دانيال بونتيس المستشار التجاري لسفارة البرتغال بدولة الامارات، يرافقه لورداس أوسيبيو رئيسة مجلس الاعمال البرتغالي بالدولة، والدكتور فيتور بوكاس رئيس الـ " أي أم بي "، إلى جانب حشد كبير من رجال الأعمال من كبرى الشركات التجارية والغذائية والصناعية البرتغالية، يمثلون عددًا من القطاعات التجارية بالبرتغال وعلى وجه الخصوص قطاع الاثاث.

وأكد محمد حسن السبب أن غرفة رأس الخيمة تعمل ضمن خطط مدروسة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارة وجميع دول العالم ومن بينها جمهورية البرتغال، لذا تحرص على الاطلاع بشكل مستمر على الفرص الاستثمارية المتاحة مع مختلف الأطراف والتي تفتح آفاقا واعدة لمستثمري إمارة رأس الخيمة وأعضاء الغرفة من الشركات والمصانع، لافتًا إلى أهمية المسار الجديد والمتكامل للإقامات الذي أعلنته دولة الإمارات مؤخرًا ضمن "مشاريع الخمسين"، لما يشكله من تعزيز لاستقرار المستثمرين العرب والأجانب بالدولة، وجعلها وجهة جاذبة لرجال الأعمال باعتبارها أرض الفرص، وأفضل مكان للعيش والإقامة فيه على مستوى العالم.

وأضاف ان لقاءات الوفود التجارية تتيح الفرصة للترويج للمقومات والحوافز الاقتصادية التي تمتلكها إمارة رأس الخيمة، والتسهيلات التي تقدمها الغرفة لقطاعي التجارة والاستثمار، والتي تسعى حكومتنا من خلالها إلى تعزيز تنافسية الإمارة، وبناء بيئة اقتصادية استثمارية جاذبه وقادرة على المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف استراتيجية رأس الخيمة الاقتصادية ودعم مسيرتها نحو التنمية المستدامة.

ناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين، وأهمية المشاركة في المعارض التي ينظمها الطرفان والتبادل المستمر لزيارات الوفود وعقد اللقاءات المشتركة، إلى جانب دعوة الجانب البرتغالي للمشاركة في المعارض المتخصصة، التي تنظمها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بمشاركة واسعة من مختلف الدول.

وأعرب المستشار التجاري لسفارة البرتغال عن تقديره لمسيرة التنمية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة وتشمل كافة المناحي والقطاعات وهذا ما شاهده ولمسه أثناء إقامته بالدولة..منوها بأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البرتغال وإمارة رأس الخيمة إلى شراكة استراتيجية أمر منطقي سيجلب الفوائد للطرفين.

واستعرض رجال الاعمال البرتغاليين آليات إتاحة الفرصة لأعضاء غرفة رأس الخيمة لبناء شراكات وعقد صفقات معهم، تحت مظلة غرفة رأس الخيمة ومجلس الأعمال البرتغالي بالدولة، إلى جانب بحث أهمية هذا التبادل التجاري لكلا الطرفين.