ملخص مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز

يريد عشاق الكرة في مصر معرفة ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، حيث فشل الزمالك في استعادة مركزه في الدوري المصري المصري بعد تعادله الإيجابي مع البنك الأهلي.

ملخص مباراة الزمالك والبنك الأهلي



نتيجة مباراة الزمالك والبنك الاهلي اليوم، وتقام المباراة اليوم الاثنين الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر والساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ويمكن متابعة المباراة عن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الاهلي عبر هذا المقال وعبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لمباريات الدوري المصري.

يمكنكم متابعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز الجولة الخامسة والتي ستقام اليوم في تمام الساعة ٨ بتوقيت مصر والساعة ٩ بتوقيت مكة المكرمة والتي نتابعها معكم خلال هذا المقال لحظة بلحظة.

نتابع معكم لحظة بلحظة مباراة نادي الزمالك والبنك الأهلي اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز والتي من المقرر أن تبدأ بعد ساعات قليلة من الآن.

يمكنكم الآن متابعة الشوط الثاني من المباراة القوية التي تجمع بين نادي الزمالك ضد نادي البنك الاهلي في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز الجولة الخامسة في الدوري والتي انتهى شوطها الأول بنتيجة 1 / 0 لصالح البنك الأهلي.حراسة المرمى: أبو جبل – عواد.

خط الدفاع: محمود علاء – الونش – محمد عبد الغني – حازم امام – عبد الشافي – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – زيزو – اسلام جابر – أوباما – أيمن حفني – مصطفى فتحي – أوناجم – محمود عبد العزيز – إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

يمكنكم الآن متابعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي لحظة بلحظة حيث انطلق الشوط الثاني من المباراة القوية والمثيرة جدًا واستطاع نادي الزمالك تحقيق التعادل بركلة جزاء سجلها اللاعب أحمد زيزو وتشهد المباراة إثارة ومتعة كبيرة جدًا.

انتهت الآن مباراة نادي الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري بالتعادل بنتيجة ( 1 / 1 ) ليحصد كل فريق منهما نقطة واحدة في مباراة ممتعة شهدت العديد من الفرص الضائعة لكلا الفريقين.