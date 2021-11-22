جمارك دبي تعرض تجربتها بالتفتيش الجمركي لوفد من الدومينيكان



استعرضت جمارك دبي خلال استقبالها وفدًا من جمهورية الدومينيكان تجربة الدائرة وأفضل المبادرات والمشاريع التطويرية المطبقة في قطاع التفتيش الجمركي.

استقبل الوفد سعادة أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي ومحمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية العالمية_ موانئ دبي العالمية ومنصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي وعدد من مدراء الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي، وضم الوفد الزائر سعادة خوليو كاستانيوس زوين سفير جمهورية الدومينيكان في الإمارات وسعادة إدواردو سانز لوفاتون مدير عام جمارك الدومينيكان.

وأكد أحمد محبوب مصبح حرص جمارك دبي بصفة مستمرة على نقل تجربتها الجمركية الرائدة إلى الأشقاء والأصدقاء وذلك في إطار رؤيتها الإدارة الجمركية الرائدة عالميًا لتسهيل التجارة المشروعة..منوها ان زيارة الوفد شكلت فرصة لاستعراض جهود جمارك دبي في تطوير قطاع التفتيش الجمركي والارتقاء بالأنظمة المقدمة في هذا المجال والتي تعد نموذجًا يحتذى به وكذلك أحدث أجهزة الفحص والتفتيش.

واستعرض المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني في جمارك دبي مشروع "سياج" المبادرة المبتكرة لوضع حد فاصل بين الحرم الجمركي ومنطقة دخول إمارة دبي من خلال سياج افتراضي ذكي يتكون من كاميرات عالية الجودة تغطي كافة أرجاء الحرم الجمركي للمنافذ وحساسات ورادارات للتحكم في عملية حركة البضائع والأشخاص للقيام بعملية التحليل والاشتباه وتسعى جمارك دبي من خلال الارتقاء بالمشروع إلى تشديد الرقابة على المنافذ البحرية لحماية المجتمع والاقتصاد بالاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتطورة لكشف المواد الممنوعة بالاستعانة بطائرات دون طيار "الدرون "وزوارق مجهزة بأنظمة متطورة قادرة على مراقبة وتتبع السفن قبل دخولها إلى موانئ المنطقة.

من جانبه عرض فلاح السماك مدير أول عمليات المسافرين المبني 2 نظام الإفصاح المبكر الذكي ويتيح النظام للقادمين إلى الإمارات عبر مطارات دبي الإفصاح المسبق عن /البضائع والأمتعة الشخصية والهدايا والعملات المعدنية والمبالغ النقدية/ الواردة بصحبة المسافر كما يوفر التطبيق خاصية طلب انجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات الجمركية في أقل من 4 دقائق..كما تناول تطبيق تحصيل كفاءة الأداء وهو برنامج الكتروني لتوثيق عمليات التفتيش وقياس الأداء الوظيفي لجميع المفتشين في جميع اقسام التفتيش الميدانية بجمارك دبي وربطها بالأنظمة والتطبيقات الداعمة.