دبي تستضيف القمة العالمية لليخوت ديسمبر المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تنعقد القمة العالمية لليخوت الفاخرة إحدى أكثر الفعاليات المرتقبة لقطاع سياحة اليخوت يومي 8 و9 ديسمبر المقبل تحت رعاية "بي آند أو ماريناز" التابعة لـ "دي بي ورلد" وبمبادرة من شركة "فابيولاس لليخوت" الشريك المنظم وتنظم القمة بالتعاون مع أبرز الجهات المعنية بما في ذلك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مدينة دبي البحرية على متن الفندق العائم "كوين إليزابيث 2" والتي ترسو بشكل دائم في ميناء راشد بدبي.

و تتميز دولة الإمارات بموانئها عالمية المستوى التي تضم أرصفة متطورة لليخوت الفاخرة تضم أحدث المرافق التي توفر بيئة مثالية لقطاع سياحة اليخوت وتتمتع دبي بشكل خاص بمزايا جذابة وتنافسية تشمل الأرصفة المناسبة لليخوت الفاخرة ومرافق الدعم المخصصة فضلًا عن موقعها الاستراتيجي على ساحل الخليج العربي.

تناقش نسخة 2021 من القمة العالمية لليخوت الفاخرة محورين جديدين المحور الأول يسلط الضوء على آخر التطورات في مراسي اليخوت الفاخرة ودورها في تكريس نمط الحياة والسياحة وصناعة اليخوت الفاخرة، أما المحور الثاني فيركز على التوجهات الجديدة في ملكية اليخوت الفاخرة وكيف يمكن لصناع اليخوت تلبية احتياجات أصحاب اليخوت من الشباب والمستأجرين. ومن الموضوعات المهمة التي ستتطرق إليها القمة كذلك تعزيز الوعي البيئي وتبني أفضل ممارسات الاستدامة.

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