محافظ الإسكندرية: الإسكندرية في قلب وعقل الرئيس السيسي

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، دعمه لأهالي الإسكندرية المتضررين من موجة الطقس السيىء التي تعرضت لها المحافظة، قائلا: "قلبي معاكم، وزعلن اكتر منكم، وبطمنكم أن الإسكندرية في قلب وعقل الرئيس السيسي".

وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON E"، مساء الإثنين، إلى أن هيئة الأرصاد أبلغتهم أن اليوم هو أشد أيام نوة المكنسة على مدار السنوات السابقة، موضحا أن الحركة شهدت شلل مروري في عدد من الميادين، مؤكدا أنه في خلال 3 ساعات تم شفط كميات المياه وعادت الأمور لطبيعتها بالميادين الرئيسية.

وأوضح أن كميات الامطار المتساقطة أضعاف الطاقة الاستعابية لشبكة الصرف الصحي بالمحافظة وهو ما أدى لتواجد المياه بالشوارع، معلقا: "ده امر خارج عن ارادتنا ولا نملك عمل شيىء تجاهه".

وأضاف، "مفيش شارع رئيسي أو ميدان عام غرقان حاليا بالإسكندرية باستنثاء شارع النقل والهندسة"، ولكن الشوارع الجانبية والفرعية مازال بها تراكمات مياه، مستطردا: "لو في أي تعويضات يمكن تقديمها لأهالي اسكندرية ستقدم فورا.. والمضار يشرفنا في المحافظة ونشوف نقدر نعمل معاه إيه".